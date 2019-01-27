Очевидцы сняли крушение при посадке российского бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме в Мурманской области. Во время приземления самолет просто раскололся на две части. Об этом свидетельствует видеозапись свидетеля крушения, опубликованная Aeronews в Facebook.

Напомним, крушение бомбардировщика Ту-22М3 произошло 22 января после завершения планового учебно-тренировочного полета. Погибли три члена экипажа, еще один в тяжелом состоянии был направлен на лечение в Москву. В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения бомбардировщика стало попадание в "снежный заряд" во время посадки. В Минобороны России отметили, что полет проходил без боекомплекта на борту.

Видео: facebook.com/Aeronews.ro

Как сообщала "Страна", во Франции истребитель-бомбардировщик рухнул во время учебного полета.

Также стало известно, что в Бельгии на земле взорвался истребитель-бомбардировщик F-16, еще один самолет поврежден.