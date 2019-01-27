Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что сотрудники американской дипломатической миссии в Каракасе покинули государство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МИД Венесуэлы.

"Сообщаем, что 25 января, персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками", - заявили в МИД.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил МИД страны в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в странах офисов, которые будут представлять интересы государств. В МИД также заявили, что сотрудники посольства Венесуэлы в столице США Вашингтоне начали возвращаться в Каракас в субботу, 26 января.

Во время своего выступления перед молодежью президент Мадуро также подтвердил эту информацию. "Дипломаты США уже покинули страну, уехала последняя группа", - заявил Мадуро.

Как сообщала "Страна", посольство Боливарианской Республики Венесуэла в США приостановило консульский прием граждан и прекратило работу "до дальнейшего уведомления". Президент Венесуэлы Николас Мадуро все еще надеется установить связь и диалог с администрацией президента США Дональда Трампа.

Напомним, что кризис в Венесуэле разгорелся 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.

Страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней должна объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.