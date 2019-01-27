В Париже из концертного зала "Батаклан" неизвестные похитили работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную жертвам терактов в Париже 2015 года. Картина была нарисована на одной из дверей здания. Об этом говорится на странице "Батаклана" в Facebook.

"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена", - говорится в сообщении.

Художник разместил свою работу на двери запасного выхода из "Батаклана", желая выразить дань уважения и поддержку. "Суть городского искусства состоит в том, чтобы оживить произведение в конкретной среде, и мы убеждены, что это произведение имело смысл только в этом месте, потому мы хотели его оставить в свободном доступе на улице", - подчеркивается в заявлении.

Как отмечает телеканал LCI, преступники попали на камеру видеонаблюдения, а на месте нашли отвертку. Правоохранительные органы возбудили дело по факту "кражи со взломом".

Фото: facebook.com/bataclanFR

Известно, что украденная работа была выполнена в конце июня 2018 года. На черной двери белой краской Бэнкси изобразил силуэт в балахоне, который в скорбном жесте склонил голову вниз.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических атак, ответственность за которые взяла на себя группировка ИГИЛ. Взрывы произошли в столичном пригороде Сен-Дени, у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Вооруженные атаки также были совершены возле оживленных заведений на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер.

После этого террористы ворвались в концертный зал "Батаклан", захватили заложников и вскоре были ликвидированы. В результате нападений погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения. При этом большая часть жертв была именно в "Батаклане" - там погибли 90 человек.

Как сообщала "Страна", британский художник-аноним Бэнкси любит проводить онлайн-лотерею своих работ. Так, он разыграл скульптуру под названием "Корабль мечты".

Ранее картина Бэнкси эффектно самоуничтожилась после того, как ее продали за $1,4 млн. Покупатель не отказалась от уничтоженной картины и ее стоимость возросла.