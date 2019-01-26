Министерство обороны США не получало распоряжений от американского президента Дональда Трампа оказать помощь покидающим Венесуэлу американцам, нсмотря на озвученные в Госдепе США призывы. Об этом сообщает The Washington Post.

Дипломатам рекомендовали разве что усилить охрану посольства в Венесуэле. По сведениям источников издания, ни Белый дом, ни Госдепартамент не просили Пентагон оказать содействие в эвакуации из Венесуэлы в США американских дипломатов. Кроме того, внешнеполитическое ведомство не запрашивало у минобороны таких мер по повышению уровня безопасности в посольстве США, как отправка дополнительных военнослужащих в дипмиссию.

Источник газеты в Пентагоне призвал отбросить предположения о том, что вооруженные силы США будут участвовать в урегулировании кризиса вокруг Венесуэлы. "На данный момент я не представляю себе ничего, что могло бы быть связано с переброской войск", - отметил он.

Военное присутствие США в Венесуэле ограничено менее чем 20 морскими пехотинцами, охраняющими посольство.

Как сообщала "Страна", в ходе протестов в Венесуэле уже задержано 500 человек.

Напомним, в Венесуэле острый политический кризис, лидер оппозиции Хуан Гуайдо тайно посетил США и соседние страны.