В Великолепетихском районе Херсонской области подростка унесло течением в реку Днепр на льдине на 2 километра от берега, но юношу спасли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел, когда двое подростков играли на льду у берега Днепра. Вдруг лед пошел трещинами и одного парня унесло течением вниз по реке. Его друг сразу позвонил в полицию. По словам полицейских, патрульные в течение 5 минут нашли лодку у местного жителя и быстро поплыли за парнем. Течение уже успело отнести льдину на 2 километра от берега, но полицейские догнали ее и спасли парня.

По словам начальника Великолепетихского отделения полиции Андрея Ченки, юношу отогрели, его жизни ничего не угрожает. "Ювенальные полицейские провели с 15-летним парнем и его родителями профилактическую беседу об опасности подобных забав на ледяных участках на водоемах", - добавил Ченка.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина отправился рыбачить на Днепр и ушел под лед на глазах у прохожих.

Напомним также, что под Николаевом четверо подростков пытались сократить путь и провалились под лед.

Также мы писали о том, как в Хмельницком рыбак провалился под лед в 30 метрах от берега.