В Будапеште проходят съемки "Терминатора - 6" с участием самого Арнольда Шварценеггера, и в сети появилось первое видео со съемочной площадки.

Ролик выложила на своем Youtube-канале Национальная киноассоциация Венгрии. На видео выступают режиссер фильма Тим Миллер и недавно ушедший из жизни продюсер Эндрю Вайн, которого Шварценеггер называет Ванья.

Это промовидео призвано прорекламировать Венгрию, где снимается новый "Терминатор". Так, например, Арнольд Шварценеггер говорит в ролике: "Будапешт - один из лучших городов мира".

Однако на видео есть и несколько кадров со съемочной площадки.

Видео: Magyar Nemzeti Filmalap

"Терминатор - 6" продолжит историю, рассказанную Джеймсом Кэмероном во втором фильме. И когда в сентябре 2017 года стало известно о возвращении во франшизу (кроме самого Кэмерона и Шварценеггера) еще и Линды Хэмилтон (в "Терминаторе - 2" Сара Коннор, мать Джона Коннора, будущего лидера сопротивления - Прим.Ред.), то интерес к проекту только возрос. Ранее поклонники и критики относились к планам очередного продолжения крайне скептически.

"Терминатор: Перезагрузка" выйдет в прокат в ноябре 2019 года. В ленте также снимались Маккензи Дэвис, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.