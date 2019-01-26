Нидерланды присоединились к евроультиматуму для президента Мадуро
Нидерланды готовы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
"Если в стране не будет объявлено о проведении свободных, прозрачных и демократических выборов в течение восьми дней, Нидерланды готовы признать Гуайдо временным главой государства", - написал Стеф Блок в служебной записке, направленной национальному парламенту.
В своем Тwitter Блок также подчеркнул, что венесуэльский народ "должен иметь возможность свободно определять свое будущее".
Фото: twitter.com/ministerBlok
Таким образом, Нидерланды решили присоединиться к требованиям Великобритании, Германии, Испании и Франции.
Напомним также, что госсекретарь США Майкл Помпео на Совбезе ООН потребовал признать президентом лидера оппозиции Гуайдо.