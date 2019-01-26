Известный сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс, который проиграл последние праймериз в Демократической партии Хиллари Клинтон, снова собирается побороться за пост президента США на выборах в 2020 году. Об этом передает Yahoo News.

По словам источников, Сандерс несколько месяцев думал о возможности участвовать в следующих выборах. Его обнадежили результаты опросов общественного мнения тем, что его могли бы поддержать многие афроамериканцы и граждане латиноамериканского происхождения.

Два источника, непосредственно знающие о его планах, сообщили, что Сандерс, независимый и позиционирующий себя как "демократический социалист", планирует в ближайшее время объявить о старте своей президентской гонки.

Ранее "Страна" сообщала, что Сандерс и Клинтон объединились против Трампа.

Также мы рассказывали, что сторонники Сандерса устроили демарш после выдвижения Клинтон кандидатом в президенты.