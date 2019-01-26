Канадский боксер Адонис Стивенсон после тяжелого нокаута от украинского боксера Александра Гвоздика продолжает восстанавливаться под присмотром врачей. Об этом сообщает The Montreal Journal.

Подруга Адониса Стивенсона Симона Год сообщила о значительном улучшении его здоровья. Если раньше Стивенсон мог только только говорить, то сейчас он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.

"Сегодня я рада поделиться, что Адонис сделал свои первые шаги и приближается к возможности ходить самостоятельно", - рассказала Симона. Она также отметила, что Адонис продолжает улучшать речь, он начал разговаривать с семьей, друзьями и медицинским персоналом. "Я уверена, что он сможет полностью восстановиться", - отметила Симона Год.

В данный момент боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно.

Перед боем за титул WBC, фото: UA-Football

Как сообщала "Страна", 2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут. Во время боя 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.