Боксер Стивенсон, которого Гвоздик отправил в реанимацию 2 месяца назад, потихоньку становится на ноги
Канадский боксер Адонис Стивенсон после тяжелого нокаута от украинского боксера Александра Гвоздика продолжает восстанавливаться под присмотром врачей. Об этом сообщает The Montreal Journal.
Подруга Адониса Стивенсона Симона Год сообщила о значительном улучшении его здоровья. Если раньше Стивенсон мог только только говорить, то сейчас он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.
"Сегодня я рада поделиться, что Адонис сделал свои первые шаги и приближается к возможности ходить самостоятельно", - рассказала Симона. Она также отметила, что Адонис продолжает улучшать речь, он начал разговаривать с семьей, друзьями и медицинским персоналом. "Я уверена, что он сможет полностью восстановиться", - отметила Симона Год.
В данный момент боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно.
Перед боем за титул WBC, фото: UA-Football
Как сообщала "Страна", 2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут. Во время боя 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.
Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.