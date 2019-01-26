В Киевском районе Одессы произошел конфликт между охранниками аптеки и представителями общественной организации, которые хотели приобрести препарат с содержанием кодеина без рецепта. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Охранная фирма прибыла на место по вызову фармацевтов. В ходе возникшего конфликта охранники применили газ раздражающего действия и один из них совершил несколько выстрелов вверх из устройства травматического действия. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Таблетки, приобретенные в аптеке, изъяты и будут направлены на экспертизу.

"По предварительной информации, конфликт произошел между представителями общественной организации, которые якобы приобрели в аптеке без рецепта кодеиносодержащий препарат, и работниками охранной фирмы, прибывшими по вызову фармацевтов", - заявили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и законность действий всех участников конфликта.

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Харькове грабитель изнасиловал девушку-провизора прямо в аптеке. В полиции рассказали обо всех подробностях нападения.

Напомним, с 1 января в Украине закон разрешает возвращать и менять в аптеках лекарства, если они плохого качества.