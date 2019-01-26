Прокуратура Киева не исключает возможность обжалования меры пресечения для семерых человек, подозреваемых в вооруженном нападении на съемочную группу программы "Стоп коррупции" 24 января. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00. Об этом сообщает УНН.

"После того, как мы получим решение суда, будем принимать решение оспаривать или нет", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, по подозрению в нападении на журналистов в Киеве в управление полиции были доставлены девять человек, они предоставили объяснения и с ними были проведены следственные действия, в том числе опознания. Одного из группы задержали. Семерым злоумышленникам объявлены подозрения.

Машину журналистов разбили топором Фото: kyiv.npu.gov.ua

Отметим, что нападение произошло вечером 24 января на улице Промышленная в Голосеевском районе столицы. Группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредила топором машину, применила аэрозольные баллончики, избила журналиста и забрала сумку с деньгами и вещами.

Ранее "Страна" сообщала, что съемочная группа программы "Стоп коррупции" вела расследование о нелегальной добыче песка на Выдубичах.