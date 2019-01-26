В Париже 26 января проходит 11-й протест "желтых жилетов", в рамках которого были задержаны 223 участника. Об этом сообщает DW.

"В районе площади Бастилии демонстранты бросали камни в стражей порядка. Сообщается о столкновениях также в Монпелье, Нанте, Тулузе, Эвре", - передают очевидцы с места событий.

Столкновения с полицией возникают эпизодически по всей стране, но они не такие масштабные, как во время декабрьских акций. В Страсбурге протестующие прошлись маршем к Европейскому парламенту. В Тулузе, Марселе и Бордо также прошли демонстрации без серьезных инцидентов.

В МВД оценили количество участников протестов в 22 тысячи, из них в Париже - 2,5 тысячи. В Бордо, по оценкам журналистов, в демонстрации приняли участие до пяти тысяч митингующих. К охране порядка по всей стране привлечено около 80 тысяч полицейских.

Отметим, что волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

Как сообщала "Страна", в Париже сотни протестующих объявили об акции "желтой ночи" на площади Республики.

Напомним также, что французские "желтые жилеты" объявили о походе в Европарламент.