И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что вакцины не "изнашивают" иммунитет и не содержат токсины, а наоборот - они создают защиту. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, еще 100 лет тому назад дети получали только одну прививку от натуральной оспы, а сегодня в Украине дети получают прививки от 10 опасных болезней. "Вместе с увеличением количества инфекционных болезней и использования комбинированных вакцин (когда одна вакцина защищает против нескольких инфекций) у многих родителей сформировалось представление, что из-за этого растет так называемая антигенная (компоненты вакцины, к которым собственно и формируется иммунитет ) перегрузка иммунной системы и ее "износ". То есть иммунитет их ребенка не сможет справиться с прививкой несколькими вакцинами одновременно", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что иммунная система человека способна распознавать большое количество антигенов одновременно. "Иммунитет ребенка достаточно сильный, чтобы бороться с такими ежедневными вызовами. Но этого нельзя утверждать, когда речь идет об инфекционных болезнях. Для борьбы с корью либо дифтерией собственного иммунитета недостаточно. Поэтому так важно получить защиту от всех опасных болезней еще в раннем возрасте, и не забывать о повторных прививках (ревакцинации) и во взрослом", - отметила чиновник.

Она опровергла существование опасности для иммунитета, когда ребенок получает прививки против нескольких болезней одновременно. "В ряде исследований изучали потенциальное взаимодействие многокомпонентной вакцины от кори (КПК) и вакцин для профилактики следующих болезней или введение вакцин против разных инфекций: ветряной оспы; многокомпонентной вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша (АКДС) и полиомиелита (ОПВ); многокомпонентной вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша-хемофильной инфекции (АКДС + Хиб) и ветряной оспы; отдельно против гемофильной инфекции (Хиб-инфекции) это только мизерная часть от проведенных исследований, которые не выявили подавления иммунного ответа при одновременном введении нескольких вакцин. Ни в одном из исследований не было зафиксировано снижения иммунного ответа либо угнетения иммунной системы. Причем прививки против этих болезней проводили в один день", - написала Супрун.

По ее словам, существуют неопровержимые доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет, а вызывают безопасную и эффективную реакцию - создают защиту. "Не нужно откладывать вакцинацию для того, чтобы "разгрузить" иммунитет ребенка. Такие действия могут лишить защиты вашего ребенка от опасных болезней", - призвала и.о. министра.

Ранее Супрун объяснила украинцам, в плену каких мифов о вакцинации они находятся.

Также она рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь".