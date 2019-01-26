Сегодня, 26 января, мужчина, рыбачивший в Киеве на Днепре, провалился под лед и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение об инциденте спасателям поступило в 10:33 от очевидцев. Они рассказали, что на реке Днепр на расстоянии 50 метров от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе, под лед провалился рыбак.

На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины без признаков жизни. По словам очевидцев, мужчине хотели помочь случайные прохожие, однако, из-за тонкого льда им не удалось подобраться к месту провала. Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.

Как сообщала "Страна", на Гидропарке в Киеве из Днепра спасатели достали тело девушки в нижнем белье.

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