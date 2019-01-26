Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что работа над законом об амнистии для граждан Венесуэлы закончилась, и в воскресенье, 27 января, он будет представлен депутатам и общественности.

Заявление политика было опубликовано в Twitter венесуэльского парламента.



"В это воскресенье, 27 января, проявится наша очень важная гражданская позиция. Закон об амнистии уже находится в финальной стадии разработки, и мы должны его загрузить, распечатать и доставить чиновникам и военным", - сказал Гуайдо.

Оппозиционный лидер также добавил, что "сегодня все муниципалитеты страны чтят память павших протестующих".

Фото: twitter.com/AsambleaVE

А затем, уже в Twitter самого Хуана Гуайдо появился и проект нового закона об амнистии.

Согласно документу, амнистия должна наступить за "расследования, процессы, штрафы и санкции", совершенные в период с 1 января 1999 года по настоящее время. Предполагается устранение гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.

Гуайдо отметил, что данный закон должен способствовать переходу к политическому процессу с помощью демократических выборов. В тексте указывается, что соратники действующего президента Николаса Мадуро будут реабилитированы для дальнейшей демократической жизни в Венесуэле.

Фото: twitter.com/jguaido

Напомним, Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов обнародовала информацию, что не менее 29 человек погибли во время антиправительственных манифестаций, которые начались на этой неделе в Венесуэле.

Выступления проходят против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо временным президентом республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.