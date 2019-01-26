В субботу, 26 января, в Париже около сотни участников протестного движения "желтых жилетов" направились с площади Бастилии на площадь Республики, где планируют провести ночную акцию. Об этом сообщает телеканал BFMTV.



Сама акция получила название "Желтая ночь". С предложением провести ночную манифестацию в социальной сети выступил Эрик Друэ, один из неформальных лидеров движения. Эту идею также поддержали участники протестов из Бордо, где планируется аналогичная акция.

В полиции Парижа негативно восприняли предложение Друэ. Там полагают, что марши в ночное время уже сами по себе могут привести к инцидентам из-за плохой видимости.

По данным французского МВД, в протестах принимают участие около 69 тысяч демонстрантов по всей стране. В Париже сегодня протестовали 4 тысячи человек.

Напомним, в субботу, 26 января, во французских городах проходит 11-й протест "желтых жилетов". В городе Эвре уже пылают машины у здания мэрии.

Как сообщала "Страна", 12 января в Париже, "желтые жилеты" продолжали протестовать, несмотря на взрыв в центре города. Также в МВД Франции жалуются, что "желтые жилеты" уничтожили больше половины дорожных радаров.