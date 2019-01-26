В Венесуэле продолжается острейший политический кризис, который сопровождается массовыми акциями протеста против президента Николаса Мадуро. Однако появились новые подробности, указывающие на то, как и почему в стране вспыхнули массовые акции неповиновения, на которых уже погибло 29 человек.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, говорил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом, уверяет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Вашингтона. Пенс позвонил Гуайдо и пообещал, что США поддержат его, если тот объявит себя президентом страны вместо Николаса Мадуро.

"Этот поздний звонок привел в действие план, который был разработан тайно за последние несколько недель, сопровождаемый переговорами между официальными лицами США, союзниками, законодателями и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции, включая самого господина Гуайдо", - утверждает WSJ. Кульминацией этого плана стало заявление Гуайдо, в котором он, сославшись на конституцию Венесуэлы, назвал правительство Мадуро незаконным и провозгласил себя временным президентом страны.

Почти мгновенно, как и обещал господин Пенс, президент Трамп опубликовал заявление о признании господина Гуайдо законным лидером страны. Вскоре после этого поступили аналогичные заявления из Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Чили, Перу и других стран. Мадуро, отказавшийся уйти в отставку, так же быстро получил поддержку со стороны Турции, России, Мексики и Боливии.



В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Гуайдо в середине декабря побывал с визитами в Вашингтоне, Колумбии и Бразилии. Чтобы уехать незамеченным из Венесуэлы, он незаконно пересек венесуэльско-колумбийскую границу, рассказали источники агентства.

Напомним, что в среду, 23 января, 35-летний председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу и объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. В своем выступлении он сослался на положения статей 233 и 333 конституции Венесуэлы, согласно которым председатель парламента занимает пост президента до проведения новых выборов, если действующий президент не может исполнять свои обязанности - по состоянию здоровья или в случае признания его недееспособным депутатами парламента.

Депутаты приняли соответствующее решение еще в 2017 г., после чего отказались признать результаты президентских выборов 2018 г., к которым не были допущены основные оппозиционные лидеры. Мадуро отказался покинуть пост президента. В стране в среду, 23 января, начались массовые протесты.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия обвинила США в том, что Совбез ООН не смог согласовать заявление по Венесуэле.