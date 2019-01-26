Пропуск автомобилей на админгранице с аннексированным Крымом приостановлен в двух направлениях из-за технического сбоя в базе данных Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

По данным фискалов, сбой в работе узлов телекоммуникационной сети ГФС произошел на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" Таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе. В фискальной службе сообщили, что ожидаемое время восстановления работы КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" - 23:00 26 января.

"Желающие осуществить пересечение админграницы между Херсонской областью и АР Крым могут сделать это на КПВВ "Чонгар", который функционирует в штатном режиме", - отметили в ГФС. Вместе с тем, по сообщению представительства президента в АР Крым, пропуск пешеходов на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" осуществляется в установленном порядке без ограничений.

"По информации таможенников, ограничения в пропуске транспортных средств могут продолжаться до 28 января. КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

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