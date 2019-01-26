В Киеве мужчина, укравший у школьника из рюкзака мобильный телефон, проведет 4 года в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось на спортивной площадке возле школы в Святошинском районе столицы. Мужчина воспользовался невнимательностью парня и похитил гаджет. "Он вытащил мобильный телефон из сумки и скрылся, однако это увидел владелец. Злоумышленника задержали неподалеку от места совершения преступления с похищенной вещью", - уточнили в полиции.

Мужчина полностью признал свою вину. Отмечается, что обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом за совершение аналогичных преступлений. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный полицейский напал с ножом на ребенка и отобрал смартфон.

Также "Страна" писала, как всего за сутки под Киевом полиция поймала по горячим следам трех грабителей.