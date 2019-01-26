Ближайшей ночью, 27 января, в Киеве ожидается сильный снегопад и трескучие морозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Ближайшей ночью будет сыпать и сыпать снег! Холодно. Завтра днем осадки прекратятся. Ночью в понедельник, 28 января, ожидается мороз. Со вторника, 29 января, придет потепление", - предупредила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили киевлян о мощном снегопаде в воскресенье, 27 января.

На дорогах 27 января ожидается сильный снег и гололед. Снег начнет идти еще ночью и не прекратится утром. Ожидается, что прирост снежного покрова составит до 10 сантиметрах. Из-за ухудшения погоды на дорогах будет гололедица. Уровень опасности в воскресенье будет соответствовать "желтому".