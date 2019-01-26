Компания PayScale по запросу CNBC провела анализ самых быстрорастущих в доходах профессий 2018 года, выделив топ-25 самых востребованных профессий в США. Об этом сообщает ain.ua.



Компания пересмотрела свою краудсорсинговую базу данных, чтобы определить, какая работа испытала наибольший всплеск популярности в 2018 году. Показаны в том числе и профессии, которые были востребованы как работодателями, так и работниками, претендующими на эти должности.

Технический сектор продолжает доминировать. Из 25 наиболее востребованных рабочих мест 12 были профессиями, основанными на компьютерах или математике, при этом мобильные разработчики, разработчики программного обеспечения и графические дизайнеры показали наибольший рост найма по сравнению с ростом средней занятости в США. Правда, есть и более простые профессии, вроде водителя грузовика.

Вот 25 самых востребованных профессий в 2018 году (указана годовая зарплата):

Анимационный графический дизайнер. Средняя зарплата: $57 200.

Инженер по кибербезопасности. Средняя зарплата: $92 600.

Архитектор облачных решений. Средняя зарплата: $125 000.

Аналитик по кибербезопасности. Средняя зарплата: $75 100.

Менеджер по цифровому маркетингу. Средняя зарплата: $44 600.

Медицинская сестра. Средняя зарплата: $76 700.

Дизайнер продукта. Средняя зарплата: $121 000.

Специалист по продажам. Средняя зарплата: $85 300.

Контент-директор. Средняя зарплата: $87 000.

Специалист по глобальной мобильности. Средняя зарплата: $69 600.

Менеджер по работе с данными. Средняя зарплата: $147 000.

Менеджер по управлению проектами. Средняя зарплата: $123 000.

Инженер по проектированию надежности сайта. Средняя зарплата: $124 000.

Старший инженер по работе с данными. Средняя зарплата: $132 000.

Коммерческий водитель грузовика. Средняя зарплата: $48 100.

Менеджер по здоровью населения. Средняя зарплата: $75 700.

Инженер машинного обучения. Средняя зарплата: $118 000.

Инженер бизнес-аналитики. Средняя зарплата: $94 300.

Инженер компьютерного видения. Средняя зарплата: $113 000.

Менеджер по привлечению сотрудников. Средняя зарплата: $70 000.

Старший разработчик мобильных приложений. Средняя зарплата: $110 000.

Менеджер, команда по работе с клиентами. Средняя зарплата: $93 000.

Ведущий графический дизайнер. Средняя зарплата: $47 900.

Директор по взаимодействию с общественностью. Средняя зарплата: $61 500.

Разработчик программного обеспечения полного спектра. Средняя зарплата: $77 900.

Тем временем в Госслужбе занятости констатируют нехватку опытных техников, механиков, агрономов для аграрных холдингов.

Также составлен список самых опасных профессий в Украине.

Напомним также, что украинкам разрешили работать пилотами и металлургами после того, как Кабмин снял запрет на 458 профессий.