Зарплата на десятки тысяч. В США определили ТОП-25 самых востребованных профессий
Компания PayScale по запросу CNBC провела анализ самых быстрорастущих в доходах профессий 2018 года, выделив топ-25 самых востребованных профессий в США. Об этом сообщает ain.ua.
Компания пересмотрела свою краудсорсинговую базу данных, чтобы определить, какая работа испытала наибольший всплеск популярности в 2018 году. Показаны в том числе и профессии, которые были востребованы как работодателями, так и работниками, претендующими на эти должности.
Технический сектор продолжает доминировать. Из 25 наиболее востребованных рабочих мест 12 были профессиями, основанными на компьютерах или математике, при этом мобильные разработчики, разработчики программного обеспечения и графические дизайнеры показали наибольший рост найма по сравнению с ростом средней занятости в США. Правда, есть и более простые профессии, вроде водителя грузовика.
Вот 25 самых востребованных профессий в 2018 году (указана годовая зарплата):
- Анимационный графический дизайнер. Средняя зарплата: $57 200.
- Инженер по кибербезопасности. Средняя зарплата: $92 600.
- Архитектор облачных решений. Средняя зарплата: $125 000.
- Аналитик по кибербезопасности. Средняя зарплата: $75 100.
- Менеджер по цифровому маркетингу. Средняя зарплата: $44 600.
- Медицинская сестра. Средняя зарплата: $76 700.
- Дизайнер продукта. Средняя зарплата: $121 000.
- Специалист по продажам. Средняя зарплата: $85 300.
- Контент-директор. Средняя зарплата: $87 000.
- Специалист по глобальной мобильности. Средняя зарплата: $69 600.
- Менеджер по работе с данными. Средняя зарплата: $147 000.
- Менеджер по управлению проектами. Средняя зарплата: $123 000.
- Инженер по проектированию надежности сайта. Средняя зарплата: $124 000.
- Старший инженер по работе с данными. Средняя зарплата: $132 000.
- Коммерческий водитель грузовика. Средняя зарплата: $48 100.
- Менеджер по здоровью населения. Средняя зарплата: $75 700.
- Инженер машинного обучения. Средняя зарплата: $118 000.
- Инженер бизнес-аналитики. Средняя зарплата: $94 300.
- Инженер компьютерного видения. Средняя зарплата: $113 000.
- Менеджер по привлечению сотрудников. Средняя зарплата: $70 000.
- Старший разработчик мобильных приложений. Средняя зарплата: $110 000.
- Менеджер, команда по работе с клиентами. Средняя зарплата: $93 000.
- Ведущий графический дизайнер. Средняя зарплата: $47 900.
- Директор по взаимодействию с общественностью. Средняя зарплата: $61 500.
- Разработчик программного обеспечения полного спектра. Средняя зарплата: $77 900.
Тем временем в Госслужбе занятости констатируют нехватку опытных техников, механиков, агрономов для аграрных холдингов.
Также составлен список самых опасных профессий в Украине.
Напомним также, что украинкам разрешили работать пилотами и металлургами после того, как Кабмин снял запрет на 458 профессий.