И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что в "скорую" украинцам следует звонить при высокой температуре выше 40 градусов, если есть боль в сердце или проблема дыхания. В других случаях следует обратиться к своему семейному врачу. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Есть очень четкие причины, почему вызывать "скорую", и когда "скорая" должна выезжать. Это когда температура больше 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее. То, что было когда-то, что скорая предоставляла услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчеры передают это на семейных врачей или на службу неотложных состояний. Но на самом деле нужно сначала позвонить своему семейному врачу, если это температура. На 103 нужно звонить, когда это экстренный случай и вы на самом деле не знаете, можно ли подождать", - отметила Супрун.

Фрагмент интервью с 3:19

Как сообщала "Страна", каждый день в Украине медики фиксируют до 400 новых случаев кори.

Ранее Супрун объяснила украинцам, как здоровье человека зависит от его образования.

Напомним также, что Супрун советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее на красную.