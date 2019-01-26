Тело погибшего под снежной лавиной у горы Стиг киевлянина еще не спустили с гор на Закарпатье, спасатели могут остаться на ночлег в горах из-за значительной лавинной опасности. Об этом сообщает УНН.

"Поисковой еще нет... Когда они вернутся, не могу вам сказать", - отметила пресс-секретарь ГосЧС в Закарпатской области Наталия Батырона. По ее словам, спасатели идут длинным путем и неизвестно, когда они могут вернуться.

Например, туриста, которого искали вчера, 25 января, спустили только в три часа 26 января. Вероятно, поисковая группа может остаться на ночлег в горах.

"Они могут в принципе и в горах остаться ночевать, если уже поздно, но могут и вернуться. Пока неясно", - пояснила она.

На уточняющий вопрос о том, продолжается ли поисковая операция, собеседница ответила: "Да".

Фото: k.dsns.gov.ua

Напомним, что спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье серьезная авария оставила без тепла свыше 4 тысяч домов в 16 населенных пунктах.