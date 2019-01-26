Полицейские Харьковской области разоблачили мужчину в мошенничестве. 29-летний аферист продал 64-летнему знакомому 100 литров воды под видом дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Афкрист причинил своими действиями материальный ущерб на сумму 2 500 гривен. "Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор", - уточнили в полиции.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

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