В одном из детских центров Днепропетровской области, в городе Каменское, во время занятий умерла 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Каменского отдела полиции области в Facebook.

"26 января около 13:00 часов в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в помещении одного из детских центров умерла 9-летняя девочка", - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо.

"На помощь прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, однако девочку не удалось спасти. Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено", - указали полицейские.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти девочки.

Фото: facebook.com/PoliceKMSK

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