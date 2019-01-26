В субботу, 26 января, несколько торнадо обрушились на курортный турецкий город Анталия на юго-западе страны. Об этом сообщает метеопортал Severe Weather Europe.

Очевидцы сообщают о, как минимум, пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом. Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

Фото: severe-weather.eu

Фото: hurriyetdailynews.com

Как сообщала "Страна", над турецким курортом Анталия пронеслись два 30-метровых смерча, есть пострадавшие туристы.

Напомним также, что в результате глобального потепления под водой могут оказаться Одесса, Херсон и половина Крыма.

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