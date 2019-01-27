В Украине рабочая неделя начнется с небольшого потепления, но местами выпадет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что 28 января в страну переместится антициклон с запада, почти по всей территории страны осадки прекратятся, лишь ночью в восточных областях снег. На дорогах гололедица.

Температура ночью в северных, центральных областях и в Харьковской области 11-16, на остальной территории 5-10 мороза.

На севере страны будет до 11 мороза, в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве 28 января будет без осадков. Температура ночью 11-13, днем 2-4 ниже ноля.

Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 29 января, в Украине местами ожидаются небольшие осадки, на дорогах гололедица.

В западных, северных и центральных областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла. В южных областях ночью около 0, днем 5-10 тепла; в восточных областях и на севере ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза.

В Киеве 29 января местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Температура ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик рассказала, когда в Украину прийдет потепление после лютых морозов и снегопадов.

Также аэропорты Киева предупреждают о задержках рейсов из-за непогоды.