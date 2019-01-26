В 2019 году, по прогнозам правительства, средняя зарплата в Украине, которая по состоянию на ноябрь 2018 составляла 8137 гривен, возрастет до 10,5 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана пишет пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что при росте экономических показателей средняя зарплата в Украине в текущем году может превысить 10,5 тысяч гривен.

Напомним, по данным властей, в Украине зарплаты "в конвертах" получает больше половины работников.

Также мы писали, что с 1 января размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4173 грн.