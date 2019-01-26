Кабмин перед выборами президента заговорил о росте средней зарплаты до 10 тысяч
В 2019 году, по прогнозам правительства, средняя зарплата в Украине, которая по состоянию на ноябрь 2018 составляла 8137 гривен, возрастет до 10,5 тысяч гривен.
Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана пишет пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что при росте экономических показателей средняя зарплата в Украине в текущем году может превысить 10,5 тысяч гривен.
Напомним, по данным властей, в Украине зарплаты "в конвертах" получает больше половины работников.
Также мы писали, что с 1 января размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4173 грн.
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