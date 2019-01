Известная украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое откровенное фото.

Своих поклонников артистка порадовала вызывающим нарядом. На снимке Лобода позирует в блестящем концертном платье, которое едва прикрывает грудь.

"Going to the stage tomorrow (завтра на сцену)", - так артистка подписала снимок.

Фото собрало более 66 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Однако были и те, кто негативно отзывался о фото.

"С губами уже перебор", "Лицо натурального транса! Какая нах "Звезда"? Обычная дешевая резиновая кукла!", "Ну как? Скажите как можно после двух родов иметь такую грудь?", "Кому-то нравится, кому-то - нет, у всех свое", - писали в комментариях.

Фото: Instagram.com

Напомним, что певица Лобода опубликовала фото с семейством Пугачевой после концерта и рассыпалась в комплиментах.

Также после операции на почке Лобода дала три подряд концерта в Москве.