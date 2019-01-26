В Одессе за прошедшие сутки на дороге из-за ухудшения погодных условий случилось 80 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Из-за осадков и низкой температуры дороги города превратились в каток. В полиции подчеркнули, что главными причинами происшествий стали скользкая дорога, несоблюдение безопасной скорости и дистанции, нарушение правил маневрирования, отсутствие зимних шин на транспорте.

"По данным Гидрометцентра, 26 января в Одессе и области сохранится гололед и гололедица. Призываем водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать скоростной режим. Учитывая ситуацию на дорогах, воздержаться от поездок на дальние расстояния. Не оставляйте транспортные средства в местах, где они будут усложнять работу спецтехники. Пешеходам напоминаем: во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз", - предупредили копы.

Фото: facebook.com

Напомним, что на всех трассах Украины сняли ограничения по движению транспорта, но опасность гололеда остается.

Также мэрия Киева предупредила горожан о гололеде и дала советы водителям и пешеходам.