В Днепре на местном рынке "Озерка" продавцы пустились в пляс под песню военных лет "Катюша". Видео в Facebook опубликовала Татьяна Домбровская.

"Озерка веселится!!!" - так женщина подписала ролик. На записи показано, как одна из продавщиц мясного отдела зажигательно выплясывает под популярную песню времен СССР.

Пользователи сети оценили танец женщины, похвалив ее за изобретательность.

"Она таким образом очередь собирает", "Супер. Молодец. Знай наших", "Нет людей! Вот и веселит нас Наталья", "Молодец девушка, весело!" - писали в комментариях.

Фото: Скриншот

Отметим, что рынок "Озерка" принадлежит "Нарику" - бизнесмену Александру Петровскому, который в последнее время является одним из спонсоров ПЦУ.

"Страна" много рассказывала об этом персонаже. Его считают связанным криминалом, хотя сам Петровский это отрицает.

"Нарик" наделал много шуму, когда появился на вручении Украине Томоса в Стамбуле. Там Петровский предстал рядом со спикером Рады Андреем Парубием.

"Страна" первой отметила Петровского в связи с созданием ПЦУ - мы сфотографировали его рядом с Петром Порошенко на богослужении в Днепре.