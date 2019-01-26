В Украине творятся странные дела с реестром избирателей, которые примут участие в мартовских выборах президента.

Их количество внезапно выросло - хотя данные о смертности и убыли населения говорят, что такого не может быть.

Причем еще до публикации скандальных данных в лагере кандидатов звучали заявления, что в реестр добавили "мертвых душ", которые проголосуют за Петра Порошенко.

"Страна" выясняла детали этой истории.

Что заявили в Госреестре

Ведомство подсчитало, сколько людей может проголосовать на выборах президента, которые состоятся в марте. Их будет около 35,6 миллионов. Причем сюда входят и проживающие на неподконтрольных территориях.

Забегая вперед, скажем - это меньше, чем в 2010 году, когда победил Янукович, но больше, чем на выборах-2014, когда избрали Порошенко.

В Госреестре делают оговорку: от указанной цифры при реальном голосовании нужно будет отнять 985 тысяч 375 выбывших лиц, а также избирателей из Крыма и "ЛДНР", которые вряд ли массово отправятся на выборы.

С учетом неподконтрольных территорий - это еще около трех миллионов человек, которые, впрочем, останутся в списках, но не факт, что придут на выборы.

Обновление данных в Госреестре происходит каждый месяц. В тот месяц, когда проходят выборы, данные уточняют за 10 и за 4 дня до голосования.

Арифметика реестра сразу вызывает ряд вопросов.

Сколько было избирателей раньше?

В список избирателей 2010 года попали почти 37 миллионов человек (реально проголосовали 24 миллиона). Это примерно на полтора миллиона больше, чем сейчас.

При этом на внеочередных выборах 2014 года, когда избирали Порошенко, в списке избирателей было 34,6 миллиона человек (проголосовала половина из них).

А сейчас их уже 35,6 млн. Таким образом число избирателей к мартовским выборам 2019 года внезапно выросло на миллион.

Откуда взялся этот миллион? Ведь за четыре года от избрания Януковича до Порошенко избирателей стало резко меньше. А сейчас, при более сложной экономической ситуации и отнюдь не радужной статистике смертности - наоборот.

По данным Госстата, численность населения Украины только падает - за январь-октябрь нас стало меньше на 188 тысяч.

"Полтора миллиона мертвых душ"

Интересно, что еще до публикации данных из Госреестра, начались разговоры о том, что в списке избирателей заложены "мертвые души". Назывались даже сопоставимые цифры.

"В списках избирателей много неточностей, они не менялись с 2015 года, с последних выборов. Почти 1,5 миллиона "мертвых душ" смогут проголосовать, если мы не сможем убрать их из списков избирателей", - заявил 23 января глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Николай Катеринчук.

По словам Катеринчука, оставить в списках избирателей 1,4 миллиона "мертвых душ" (или 4% от общего количества всех избирателей) было указанием Администрации президента.

"Полученная информация может свидетельствовать о подготовке масштабных фальсификаций результатов выборов в пользу провластного кандидата путем использования избирательных бюллетеней умерших", - добавил Катеринчук.

Отметим, что простор для манипуляций с реестром на этих выбора огромный и без "мертвых душ". Из-за массовой миграции что в Европу, что в Россию, в реестре числится гораздо больше избирателей, чем есть в наличии. И далеко не все из них смогут прийти на выборы за рубежом (а живущим в РФ украинцам ЦИК это напрямую запрещает).

"Только в Польше уже работает 2 миллиона наших соотечественников. Думаю, что 99 процентов из них продолжают числиться в реестре и в день выборов будут в списках избирателей на участках. С точки зрения закона, выезд за границу даже на работу - основанием для исключения из реестра не является. Только голосовать эти люди, скорее всего, не приедут. А Польша ведь не одна такая. Чехия, Словакия, Венгрия, Германия, Италия, Испания, Португалия", - рассказывал в декабре "Стране" экс-глава ЦИК Михаил Охендовский.

То есть, в реестре уже есть несколько миллионов человек, чьи бюллетени можно в теории использовать для фальсификаций - ведь на выборы многие из них все равно не придут.

Это старый прием подтасовки выборов. Поэтому на них рекомендуется ходить, даже если вам не за кого голосовать - таким образом, даже просто перечеркнув бюллетень, вы не позволите украсть ваш голос.

Как проверить себя в реестре

На сайте Госреестра избирателей работает сервис "Кабинет избирателя". Чтобы проверить свои данные, необходимо будет указать электронную почту, ФИО, дату рождения и адрес регистрации.

В случае отрицательного ответа избиратели должны обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей с паспортом или ID-картой для внесения персональных данных в реестр. На сайте можно узнать адреса ближайших отделений.

Проверить свои данные особенно рекомендуется избирателям, которые сменили фамилию или место жительства, проходили срочную или контрактную службу, вернулись из мест лишения свободы, переселились c неподконтрольных территорий или имели проблемы с точностью своих персональных данных во время последних выборов.