В Ровно у подростков появилось новое опасное развлечение. Дети ложатся на рельсы под поезд, сообщает UA:Ровно.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как двое парней ложатся под идущий состав, а третий снимает это все на видео.

"Когда приближался поезд, двое ребят легли на рельсы так, чтобы поезд проехал над ними, третий из компании - снимал их на видео. Машинист сигналил, однако юноши продолжали лежать. Когда поезд остановился - ребята встали и скрылись", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее эти же молодые люди устраивали пробежки по крыше патрульной машины полицейских. Свои выходки парни сняли на видео и выложили в соцсети.

Также под Киевом после поездки на автобусе дети попали в больницу с отравлением, двое - в реанимации.