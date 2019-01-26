В Австрии суд приговорил к тюремному заключению главу радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает The Local.

Суд признал ее виновной в государственной измене и приговорил к 14 лет тюрьмы.

Отмечается, что "Конфедерация Австрии" провозгласила нелегитимным действующее австрийское государство и его законы. Членам организации выдавали свои "дипломатические паспорта", а также собственные номерные знаки.

Кроме того, Унгер пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента РФ Владимира Путина.

Фото: novynarnia.com

42-летняя Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими участниками движения, которые были арестованы во время волны арестов в апреле 2017 года.

Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам.

Двенадцать других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации" и заключены в тюрьму на срок до трех лет.

Напомним, что суд считает Януковича виновным в том, что он просил Путина ввести войска в Украину.

Также в США хотят допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа и Путина.