На счету мужчины, который вечером 25 января изнасиловал молодую девушку-провизора прямо в аптеке, где она работает, пять судимостей за изнасилование. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Шесть минут - ровно столько понадобилось этому никчемному подонку, чтобы изнасиловать и чуть не убить молодую женщину на ее рабочем месте на Харьковщине.... Этот извращенец зашел в помещение и увидел, что женщина одна, нанес телесные повреждения, придушил и изнасиловал. От смерти ее спасла только женщина, которая также зашла в помещение для приобретения лекарств", - сообщил Вячеслав Аброськин.

По его словам, преступнику 44 года, ранее он был судим много раз. Причем за изнасилование. В 1991 году он был осужден по ч. 1 ст. 117 УК (изнасилование), за такое же преступление он был судим в 1995, 2000, 2009 годах. Кроме того, в 2009 году он был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах.

По мнению Аброськина, мужчина в будущем сможет снова оказаться на свободе - и тогда появится следующая жертва. Поэтому он утверждает, что пришло время менять законодательство для защиты и детей, и взрослых.

Скриншот, фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, в киевском метро полицейские предприняли попытку группового изнасилования и избили женщин.

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