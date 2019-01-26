Власти Франции и Испании назвали свои условия для признания президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter сообщил, что Мадуро должен в течение восьми дней объявить в стране о проведении выборов.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса", - сообщил он.

Макрон подчеркнул, что Париж ведет работу по этому вопросу с европейскими партнерами. С аналогичным условием выступил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Фото: twitter.com

При этом Гуаидо уже заявил, что выборы президента Венесуэлы могут пройти в течение 6-9 месяцев, передает NTN24.

"Мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее", - заявил он.

Гуаидо подчеркнул, что пока не готов к проведению переговоров с властями, так как те "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз".

Напомним, что в США призвали американских граждан выехать из Венесуэлы.

Также в Венесуэле Гуайдо выдвинул ультиматум Мадуро.