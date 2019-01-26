В Винницкой области 15-летний подросток покончил с собой после разговора с работником соцслужбы, которая обвиняла его в том, что накануне парень принес в школу бутылку водки. Об этом сообщает ТСН.

15-летний Артем Ателин проживал с 75-летней опекуншей и ее мужем. Именно мужчина нашел подростка повешенным в сарае. Члены семьи уверены, что Артема до самоубийства довели, и сделали это классный руководитель и инспектор службы по делам детей.

Сообщается, что в 2018 году парень сломал соседский забор, после этого его взяли на учет, а когда несколько недель назад один из его друзей отравился алкоголем в школе – обвинили Артема. Из-за этой ситуации парня вызвали на заседание попечительского совета, из-за этого он очень расстроился и прекратил разговаривать. Как сообщают родные, Артем боялся того, что его заберут в интернат.

Также известно, что за несколько часов до смерти Артем разговаривал с инспектором. Правда, сама она уверена в том, что разговор прошел нормально и не мог расстроить погибшего. Объяснить суицид она не может.

В полиции дело рассматривают как самоубийство. Переквалифицировать его в доведение до суицида обещают, если у следователя появится достаточно улик. В таком случае виновному угрожает до трех лет тюрьмы.

Видео: 1plus1.ua

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