Минкульт опубликовал список религиозных организаций, которые должны сменить название в соответствии с "антицерковным законом", принятым в декабре.

Напомним, документ предписал церквям, имеющим органы управления в государстве-агрессоре, изменить название так, чтобы в нем читалось имя "материнской" церкви.

Список публикован в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Минкультуры по результатам религиоведческой экспертизы установило, что под обновленный закон "О свободе совести" подпадают следующие религиозные организаций:

Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ),

Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название – Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ),

Украинская православная церковь,

Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие),

Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Теперь указанным церквям отводится три месяца на изменение устава и подачу его новой версии в Минкульт.

Напомним, что в УПЦ после принятия закона заявили, что никаких управляющих органов в России у них нет, поэтому под действие закона церковь не подпадает.

Детальнее о том, что означает попытка в принудительном порядке менять имена церквей - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".