Минкульт опубликовал список церквей, которые надо переименовать. Среди них - УПЦ МП
Минкульт опубликовал список религиозных организаций, которые должны сменить название в соответствии с "антицерковным законом", принятым в декабре.
Напомним, документ предписал церквям, имеющим органы управления в государстве-агрессоре, изменить название так, чтобы в нем читалось имя "материнской" церкви.
Список публикован в правительственной газете "Урядовый курьер" в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".
Минкультуры по результатам религиоведческой экспертизы установило, что под обновленный закон "О свободе совести" подпадают следующие религиозные организаций:
- Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ),
- Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название – Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ),
- Украинская православная церковь,
- Руська (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие),
- Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).
Теперь указанным церквям отводится три месяца на изменение устава и подачу его новой версии в Минкульт.
Напомним, что в УПЦ после принятия закона заявили, что никаких управляющих органов в России у них нет, поэтому под действие закона церковь не подпадает.
Детальнее о том, что означает попытка в принудительном порядке менять имена церквей - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".