Опубликовано видео последствий обрушения плотины на железорудной шахте в Бразилии.

Напомним, что в результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток снес кафетерий, где обедали сотни рабочих. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, около 200 человек числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Минас-Жерайс заявил, что шансов найти выживших в результате стихийного бедствия почти нет.

Пока не установлено, что вызвало прорыв дамбы. Сейчас спасатели используют землеройные машины, что отыскать выживших.

Напомним, что 85 деревень Мьянмы ушли под воду из-за прорыва плотины. Эвакуировано 63 000 человек.

Также власти Калифорнии собираются эвакуировать 180 тысяч человек из-за прорыва на плотине.