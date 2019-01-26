В четверг, 24 января, в Болгарии состоялось заседание Синода Болгарской Православной Церкви, во время которого патриарх Неофит поссорился с митрополитами из-за ПЦУ и украинского вопроса. Об этом пишет Faktor.bg.

Сообщается, что сторонники митрополитов Ловчанского Гавриила, Иоанна Варненского и Даниила Веденского провели перед зданием Синода акцию в поддержку позиции Московского Патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея, а именно - предоставление Томоса ПЦУ.

Указанные митрополиты, а также митрополиты Иоанникий Сливенский, Западноевропейский Антоний, Серафим Неофит и Григорий Врачанский попросили патриарха и синод поддержать позицию РПЦ и УПЦ МП, территориальную целостность Московского Патриархата, в том числе и за пределами РФ, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

Однако патриарх Болгарский Неофит заявил, что Украина является независимой страной, поэтому должна иметь автокефальную церковь. В итоге на голосовании Синода прошение о поддержке РПЦ и УПЦ набрало 7 голосов, противоположное мнение получило 8 голосов.

Теперь на Синод будут выносить решение о том, признавать ПЦУ или нет.

Напомним, в декабре в Украине создали Православную церковь Украины, однако УПЦ МП не признала ПЦУ и собор. А уже в январе в Стамбуле ПЦУ вручаили Томос. Впрочем, в УПЦ назвали предоставление Варфоломеем Томоса Украине "событием земного характера".

Кроме того, мы писали, что Элладская церковь не признала итогов собора, на котором была создана ПЦУ. Однако после этого Греческая православная церковь запустила процедуру признания ПЦУ.