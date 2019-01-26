В Закарпатской области у горы Стиг произошло схождение лавины. В результате обвала под снегом оказались трое киевлян, один из них погиб. Об этом написал в Facebook глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Перед восхождением на гору ребята связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Им ответили дословно так: "Не ходите, потому что похороны очень дорого обходятся". Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью", - написал Москаль.

Губернатор отметил, что один из туристов сам смог выбраться из-под снега и помог откопать своего друга, после чего оба откопали третьего.

"К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", - добавил он.

Москаль сообщил, что горе-туристам пришлось переночевать со своим погибшим другом в палатке, и лишь утром они смогли связаться со спасателями.

"Оставив тело погибшего на месте, оба отправились к базе отдыха и на полпути встретились со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас жизнь киевлян в безопасности, вместе с группой спасателей они вернулись на место схода лавины, чтобы отыскать тело товарища", - рассказал глава ОГА.

Фото: facebook.com

Напомним, что спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах.

Также на Закарпатье снежная лавина сошла на трассу и заблокировала проезд.