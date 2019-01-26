Депутата Верховной рады Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Выдвижение произошло на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", передает ТАСС.

Съезд партии прошел в конференц-зале отеля "Украина". Около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко по предложению ее сестры Веры Савченко.

Отметим, что для окончательного выдвижения необходимо собрать 2,5 млн гривен, оформить документы с нотариусом, а уже доверенное лицо подаст в ЦИК.

Напомним, что сейчас Савченко находится под арестом в СИЗО и подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение государственной власти.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко прекратила сухую голодовку и заявила, что частично потеряла зрение и слух.

Также Конституционный суд начал рассмотрение жалобы Надежды Савченко.