Англосаксы продолжают активно участвовать в политическом кризисе в Венесуэле. Для того чтобы заниматься ситуацией в этой стране Госдепартамент США даже создал новую должность - представителя по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы.

Кроме того, после призывов Вашингтона Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков, которые там хранились.

Венесуэлой займется лоббист "эскадронов смерти"

В связи с кризисом в Венесуэле госдепартамент США создал новую должность - представитель по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы. На нее назначили 71-летнего экс-заместителя госсекретаря США Эллиота Абрамса. О назначении сказано в Twitter госдепартамента.

.@SecPompeo announced today that Elliott Abrams will lead @StateDept efforts on #Venezuela to help the Venezuelan people fully restore democracy and prosperity to their country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/iUFHnRhi8x — Department of State (@StateDept) 25 января 2019 г.

Видео: Twitter/ Department of State

По словам госсекретаря Майка Помпео, Абрамс примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, созванного Вашингтоном для обсуждения ситуации в Венесуэле, после чего посетит региональные государства.

Эллиот Абрамс. Фото: wikipedia.org

Отметим, Эллиот Абрамс входил в состав администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. В 1980-х годах Абрамс был помощником госсекретаря по правам человека и гуманитарным вопросам, а затем по делам Западного полушария, то есть Северной и Южной Америки.

Однако на это назначение возникла неоднозначная реакция. Представитель американской Партии зеленых и экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн написала в своем Twitter, что Абрамс "поддерживал эскадроны смерти в Латинской Америке", которые ответственны за смерти тысяч людей, а также был причастен к попытке осуществления государственного переворота в Венесуэле в 2002 году.

Скриншот: Twitter/ Dr. Jill Stein

Член палаты представителей от Демократической партии Ильхан Омар также выступила против позиции США по Венесуэле.

"Зарубежные вмешательства США всегда плохо заканчиваются как для нас, так и для людей, которых мы называем "освобождёнными"", - написала она в своем Twitter.

Скриншот: Twitter/ Ilhan Omar‏

Деньги ваши - стали наши

Назначение Абрамса - не единственный шаг США и их союзников касаемо Венесуэлы.

Так, после призыва госсекретаря Майка Помпео и советника Трампа Джона Болтона к Великобритании помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов" Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом.

Между тем, хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.

Напомним, 10 января Николас Мадуро снова вступил в должность президента - и теперь он должен занимать этот пост до 2025 года. Однако 15 января Нацассамблея, где большинство принадлежит оппозиции, заявила, что победивший на еще майских выборах Мадуро является узурпатором. После этого в стране начались массовые акции протеста.

Также мы писали, что США и ряд других стран начали открытое смещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они официально заявили, что признают главой государства смещенного ранее спикера парламента Хуана Гуаидо. В то же время Россия, Мексика, Турция и ряд других государств не признали Хуана.