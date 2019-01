Англосаксы продолжают активно участвовать в политическом кризисе в Венесуэле. Для того чтобы заниматься ситуацией в этой стране Госдепартамент США даже создал новую должность - представителя по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы.

Кроме того, после призывов Вашингтона Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков, которые там хранились.

В связи с кризисом в Венесуэле госдепартамент США создал новую должность - представитель по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы. На нее назначили 71-летнего экс-заместителя госсекретаря США Эллиота Абрамса. О назначении сказано в Twitter госдепартамента.

.@SecPompeo announced today that Elliott Abrams will lead @StateDept efforts on #Venezuela to help the Venezuelan people fully restore democracy and prosperity to their country. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/iUFHnRhi8x