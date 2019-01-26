В Турции около стамбульской мечети Сулеймана из пояснительной таблички убрали фразу о русском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы. Об этом сообщает посольство Украины в Турции на своей странице в Facebook.

Все это было сделано по ходатайству посольства Украины в Турции.

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - сказано в сообщении димписсии.

Отметим, что точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?)-1558) неизвестно, в историографии не оспаривается украинское происхождение сначала наложницы, а затем и жены султана Сулеймана I, нареченной после принятия ислама именем Хюррем. Она - мать султана Селима II.

Фото: facebook.com

Напомним, что Украина и Турция будут совместно производить военные беспилотники Bayraktar TB2.

Также в Украину не пропустили зараженные мандарины и апельсины из Турции и Египта.