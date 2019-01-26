Правоохранители привлекли к административной ответственности мать девятиклассницы, которая избила ровесницу в селе Вишеньки Бориспольского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

Сообщается, что про факт буллинга в учебном заведении в полицию сообщил директор школы. Правоохранители выяснили, что конфликт возник еще в школе. Одна девятиклассница вызвала с урока другую за то, что та якобы распространяет про нее слухи. Когда 14-летняя школьница вышла в коридор, агрессивно настроенная девочка начала избивать ее ногами, руками по лицу, попутно оскорбляя ее.

Учительница разняла школьниц, но после уроков конфликт продолжился уже на улице. Целая компания школьников, в том числе зачинщица драки, напала на девятиклассницу. Драку снимали на телефон.

По факту нанесения ребенку телесных повреждений открыто уголовное производство. Сейчас мать агрессивной ученицы привлечена к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью.

Видео: Facebook/ dtp.kiev.ua

Скриншот: Facebook/ МВС України

Напомним, с субботу, 19 января, в силу вступил закон, предусматривающий ответственность за буллинг.

Также мы писали, что, в соответствии с этим законом, родители детей-буллеров от 14 до 16 лет наказываются штрафом от 850 до 1700 грн или общественными работами сроком от 20 до 40 часов. Если же буллингом занималась группа детей размер штрафа составит от 1700 до 3400 грн, а длительность общественных работ от 40 до 60 часов. Кроме того, руководитель заведения образования, не сообщивший Нацполиции о случаях буллинга должен заплатить штраф от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн) или заняться исправительными работами сроком до одного месяца с отчислением до 20% заработка.