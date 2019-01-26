26 января в Лос-Анджелесе состоится финальный бой между двумя тяжеловесами смешанных единоборств ММА - мировой звездой смешанных боевых искусств россиянином Федором Емельяненко и действующим чемпионом Bellator американцем Райаном Бейдером.

Многообещающий финал гран-при Bellator 214 потреплет нервишки болельщикам двух держав и определит победителя. В предстоящем бою 35-летний Бейдер будет бороться за второй чемпионский титул, а 42-летний Емельяненко - завоевывать очередной пояс после "RINGS" и "Pride". Судя по показательным выступлениям бойцов на крыше медиахолдинга Viacom в Голливуде, зрелище обещает быть красочным.

Журналист "Страны" побывал на открытом воркауте предстоящего поединка и с места событий делится подробностями встречи.

Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Фото: Геннадий Котлярчук

На крыше в Голливуде

Федор Емельяненко на публике довольно сдержан и спокоен, а на фоне улыбающихся американских спортсменов разной весовой категории выглядит даже сурово. Говорит он тихо, поэтому комментарии на открытой площадке и в шумном конференц-зале без микрофона услышать довольно сложно, если не находиться со спортсменом почти вплотную. Кто-то из журналистов и промоутеров уже с расстановкой обсуждают эту его особенность, и объясняют ее, как способ концентрации и сохранения энергии перед боем. Когда же начался показательный перфоманс, даже в режиме energy saver "прямые" и "боковые" россиянина выглядят более чем устрашающе.

Федор Емельяненко во время воркаута Bellator 214. Фото: Геннадий Котлярчук

Федор Емельяненко во время воркаута Bellator 214. Фото: Ирина Чальян

Федор Емельяненко во время воркаута Bellator 214. Фото: Ирина Чальян

Райан Бейдер (Ryan Bader), в отличие от Емельяненко, с первого взгляда кажется более дружелюбным. На фоне холмов Голливуда его открытая улыбка и шутки быстро разряжают обстановку вокруг него, а среди русскоязычной прессы слышится перешептывание женских голосов "Какой красавчик!". Но когда Бейдер выходит на бойцовскую площадку и после разогрева входит в спаринг, шепот утихает. В силе и мощности удара боец заметно уступает Емельяненко, но выглядит достаточно выносливым бойцом, уверено ведет атаку, демонстрируя хуки и апперкоты, джебы, кроссы, лоу-кики и другие поставленные удары рук и ног.

Райан Бейдер во время воркаута Bellator 214. Фото: Геннадий Котлярчук

Райан Бейдер во время воркаута Bellator 214. Фото: Ирина Чальян

Короткую тренировку спортсменов сменила, такая же короткая пресс-конференция, которая, к радости международных коллег, продолжилась на второй день в отеле Westin в Лос-Анджелесе, где поселились спортсмены.

Лицом к лицу

Тот редкий случай, когда оба бойца с уважением отзываются друг о друге. Федор называет Бейдера умным и одним из сильных бойцов, с которым ему когда-либо приходилось биться.

Федор Емельяненко, Райан Бейдер и президент Bellator Скотт Кокер. Фото: Геннадий Котлярчук

"Райан Бейдер один из топовых бойцов. Он немножко другой, чем те, с которыми я встречался, но один из лучших, которых я знаю за свою карьеру. Он отличается стилем и очень думающий, - говорит Емельяненко. - Каждый бой в моей карьере был важным, но этот особенно, потому что гран-при и нас осталось только двое".

А Райан в свою очередь гордится тем, что войдет в клетку с сильнейшим.

"Для меня этот бой очень важен, ведь мне выпала честь выступить против такого сильного бойца - лучшего за всю историю ММА. Этот бой будет очень важным событием в моей истории", - отзывается Бейдер о Емельяненко.

Победы над кумиром

И это не удивительно. Во всем мире к Емельяненко относятся, как к легенде. В том числе с гордостью о нем отзываются и те спортсмены, с которыми россиянин терпел поражение. Для бразильца Фабрисиу Вердуму, который первый победил Емельяненко после его звездного десятилетия, Федор остается лучшим бойцом. В СМИ он называл его своим кумиром и даже намеревался провести реванш, но позже, ссылаясь на здоровье, его инициатива так и повисла в воздухе. Дэн Хендресон, с которым Емельяненко получил третье подряд поражение, называл себя его фанатом, а после победы вознес этот бой на первое место в своем списке.

Даже Майк Тайсон называет его своим любимцем.

"Он всегда остается моим фаворитом. Потому что он всегда андердог, всегда меньше соперника и всегда выходит победителем", - говорил боксер в одном из интервью.

Видео: YouTube/ AXS TV Fights

Мы узнавали подробности и о том, что стало причиной поражений Емельяненко.

Федор Емельяненко во время пресс-конференции Bellator 214. Фото: Геннадий Котлярчук

- Не стало ли первое неоспоримое поражение Вердуму причиной и двух последующих?

- То что происходило в тот период моей жизни знаю только я и об этом не хотел бы распространятся. Я всегда говорю, что готов к поражению. Значит, просто надо это пройти. По-человечески я стараюсь делать все, что от меня зависит, подойти максимально хорошо к бою, подготовиться, просчитать своего соперника, а остальное как Господь решит.

- В целом, может ли повлиять первое поражение на дальнейшие бои спортсмена?

- Я думаю, если человек без веры, то на него любое поражение, любая жизненная ситуация может повлиять.

- Если вернуться к бою с Косакой в 2000 году, когда он применил запрещающий прием. Тогда у вас была рассечена бровь после чего бой остановили и победу присудили японскому спортсмену. Ваше мнение относительно того поединка?

- Ну то что произошло, то произошло. Я бы в любом случае не мог продолжать какое-то время биться, потому что мне наложили восемь швов. Удар был произведен запрещенным движением, локтем, поэтому пусть останется это на его совести.

Местную прессу интересовало, почему в последнее время российские спортсмены стали преуспевать в боксе, ведь они часто приезжают в Америку и выступают достаточно успешно.

"Российская школа бокса одна из самых лучших в мире. И на сегодняшний день молодые ребята имеют больше возможностей, для роста и продвижения из любительского спорта в профессиональный", - поясняет Федор.

Надежды и опасения

Прогнозировать предстоящий бой Емельяненко не стал. Сообщил, что в хорошей физической форме, чувствует себя прекрасно, а остальное уже покажет сам бой. Но для многих фанатов остается волнительной загадкой, будет ли этот бой для Федора завершающим. Тем более, по контракту с Bellator это его последний бой. Журналисты неоднократно спрашивали, не думает ли россиянин после боя с Бейдером поставить жирную точку в профессиональном спорте и уйти на покой.

"Думаю, я отвечу на этот вопрос только после этого боя, и когда немного отдохну. Я все чаще задумываюсь об уходе. Не потому что я не хотел бы биться или что-то еще, а потому что возраст дает о себе знать и травмы", - говорит Емельяненко.

Федор Емельяненко, Райан Бейдер и президент Bellator Скотт Кокер. Фото: Геннадий Котлярчук

Бейдер же только начинает собирать звезды. Он так и не смог стать чемпионом UFC (американская спортивная организация Ultimate Fighting Championship – "абсолютный бойцовский чемпионат" – прим. авт.) где на протяжении восьми лет понес пять потерь, три из которых нокаутом. Но в 2017, во время дебюта в Bellator завоевал титул чемпиона в полутяжелом весе и сегодня настроен примерить второй пояс чемпиона. На этом пути американец уже смог одержать значимые победы над Мохаммедом "Королем Мо" Лавалом и Мэтью Митрионом, а в случае победы в предстоящем бою - станет первым одновременным чемпионом в двух весовых категориях в истории компании.

Райан Бейдер во время пресс-конференции Bellator 214. Фото: Ирина Чальян

"Я чувствую, что он (Емельяненко – прим. авт.) давно не боролся с таким парнем, как я. Я знаю, что смогу повергнуть его, я чувствую, что смогу уложить его и могу сделать все. Он никогда не боролся с кем-либо похожим на меня", - говорит Бейдер.

"Стране" он рассказал, что никогда не был на родине Емельяненко, ни в Украине, где родился спортсмен (Рубежное, Луганская область – прим. авт.), ни в России, где он вырос, став всемирно известным спортсменом.

"Я никогда не был ни в России, ни в Украине, но уважаю всех русских и украинских болельщиков. Они очень страстно относятся к спорту", - говорит Бейдер.

Сам же Федор, отказался говорить, когда речь коснулась российско-украинских отношений и прервал пресс-конференцию.

"Я не хочу об этом говорить", - сказал Емельяненко и подморгнув глазом завершил беседу и удалился.

Но позже без присутствия камер он рассказал "Стране", что тема происходящего в Украине для него очень болезненная.

"У меня там остались родные и я переживаю за их безопасность", - пояснил Емельяненко причину отказа отвечать на вопрос, добавив, что поддерживает с близкими связь и помогает.

Начало поединков 26 января в 18:00 по местному времени, 27 января в 4:00 утра - по киевскому.

