Голливудский актер Брайан Крэнстон, прославившийся исполнением роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие", появился в продолжении телевизионного хита. Телеканал АМС готовит полнометражный фильм, который станет сиквелом проекта , сообщает Revenge of The Fans.

Продолжение расскажет историю Джесси Пинкмана, роль которого снова исполнит Аарон Пол. Подробности будущего фильма пока неизвестны. Предварительное название ленты - "Гринбриер".

Сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером станет Винс Гиллиган.

"Если Гиллиган попросит меня это сделать, я без сомнений соглашусь. Он гений. Некоторые сюжетные линии в сериале остались открытыми, и зрители давно хотели увидеть их завершения. Я не могу дождаться, чтобы увидеть своих коллег снова, даже если мне придется побыть только гостем", - сообщал ранее Кренстон.

"Во все тяжкие" - американская телевизионная криминальная драма от канала AMC. В пяти сезонах рассказывается история Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

"Во все тяжкие" получил большое количество премий "Эмми", завоевал широкое признание критиков и был признан одним из лучших телесериалов всех времен.

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Напомним, что появился полный список фильмов, которые покажут в основной программе кинофестиваля Берлинале.

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