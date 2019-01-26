Компания Google оставила без ответа просьбу российского Южного федерального университета исключить из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета" имя маньяка Андрея Чикатило, совершившего 53 убийства в период с 1978 по 1990 годы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза пишет ТАСС.

Университет, расположенный в Ростове-на-Дону отослал запрос в Google еще в августе 2018 года. Тогда стало известно, что если набрать в поисковике запрос "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета", одним из первых результатов будет имя серийного убийцы Чикатило. При этом отмечается, что маньяк действительно был студентом этого вуза, с 1963 по 1970 годы он учился на заочном отделении филологического факультета по специальности "русский язык и литература".

ЮФУ, направив жалобу в Google, отметил, что Чикатило был опасным преступником и маньяком и не является выдающимся выпускником. Однако спустя уже пять месяцев после обращения в компанию ситуация не изменилась. В университете утверждают, что писали в интернет-компанию несколько раз, единственное письмо, которое пришло в ответ, - от интернет-робота о том, что запрос принят и будет рассмотрен.

Скриншот: google.com

Напомним, в России ангарскому маньяку в погонах дали пожизненный срок за 60 убийств.

Также мы писали, что в ноябре в житомирской колонии умер пожизненно осужденный поголовский маньяк.