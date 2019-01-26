Маньяк Чикатило остался в списке "выдающихся выпускников" ростовского университета в Google, несмотря на протесты вуза
Компания Google оставила без ответа просьбу российского Южного федерального университета исключить из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета" имя маньяка Андрея Чикатило, совершившего 53 убийства в период с 1978 по 1990 годы.
Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза пишет ТАСС.
Университет, расположенный в Ростове-на-Дону отослал запрос в Google еще в августе 2018 года. Тогда стало известно, что если набрать в поисковике запрос "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета", одним из первых результатов будет имя серийного убийцы Чикатило. При этом отмечается, что маньяк действительно был студентом этого вуза, с 1963 по 1970 годы он учился на заочном отделении филологического факультета по специальности "русский язык и литература".
ЮФУ, направив жалобу в Google, отметил, что Чикатило был опасным преступником и маньяком и не является выдающимся выпускником. Однако спустя уже пять месяцев после обращения в компанию ситуация не изменилась. В университете утверждают, что писали в интернет-компанию несколько раз, единственное письмо, которое пришло в ответ, - от интернет-робота о том, что запрос принят и будет рассмотрен.
Скриншот: google.com
Напомним, в России ангарскому маньяку в погонах дали пожизненный срок за 60 убийств.
Также мы писали, что в ноябре в житомирской колонии умер пожизненно осужденный поголовский маньяк.