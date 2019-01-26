Владимир Зеленский недавно получил удостоверение кандидата в президенты. А вчера он опубликовал свою декларацию и предвыборную программу.

Выяснилось, что комик - далеко не бедный человек. Правда, программа его при этом отдает определенным шапкозакидательством. И местами противоречит тому, о чем говорил сам Зеленский.

"Страна" разбиралась, чем богат глава "Квартала" и что он предлагает Украине.

Семь квартир и дом. Недвижимость Зеленского

Судя по декларации, шоумен владеет домом в элитном поселке Иванковичи под Киевом. Занимает строение 352 квадратных метра и владеет им Зеленский с 2008 года.

Интересно, что в этом же поселке арендует особняк министр транспорта Владимир Омелян. Так что соседство у Зеленского достойное.

В 2009 году комик докупил 1200 квадратных метров земли в этом же поселке, заплатив по бумагам 700 тысяч гривень.

В Киеве лично у Зеленского три больших квартиры. Одна на 131 квадратный метр, вторая на целых 254 "квадрата" и третья - почти на двести.

Еще одной квартирой в столице владеет супруга - Елена Зеленская (на 284 метра). А в совместной собственности у супругов числится еще одна - 270-метровая - квартира.

В целом у пары Зеленских только в Киеве пять элитных квартир - судя по их площади и наличию отдельно купленных паркомест. Но это еще не вся недвижимость лидера "Квартала" и его семьи. Кроме столицы Украины они владеют квартирами в других городах и даже странах.

Так, в собственности у кандидата в президенты и его жены Елены - 90-метровая квартира в Британии. По декларации ее стоимость на момент покупки - более 42 миллионов гривень, что составляет более полутора миллионов долларов. Судя по цене, жилье находится где-то в центре Лондона.

Интересно, что эта квартира - самая дорогая из всех, что есть у Зеленского - покупалась в ноябре 2014.

За год до аннексии Крыма супруга Зеленского купила квартиру в Ливадии (Ялта). Это жилье на 130 квадратных метров и обошлось оно Елене в 1 миллион 300 тысяч (примерно 160 тысяч долларов по тому курсу).

Кроме квартир и домов владеют Зеленские и обширными офисными помещениями. Они записаны в основном на супругу шоумена и семью сценариста "Квартала" Сергея Шефира.

Всего таких объектов в Киеве два - суммарно на 700 квадратных метров площади - и стоят они вместе более пяти миллионов гривень.

Машины, часы и офшоры

Зеленские задекларировали несколько часов и предметов ювелирки. У пары есть часы люксовых марок Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, а также бриллиантовые украшения Graff - кольцо и сережки.

Автопарк состоит из двух машин. В собственности у шоумена - почти новый Land Rover, купленный в 2016 году почти за 5 миллионов. У супруги - "Мерседес" S 500 4 MATIC, купленный в феврале 2014 года почти за два миллиона.

Также супруги владеют несколькими компаниями на Кипре и Виргинских островах. Три фирмы записаны на Зеленского и одна - на его жену.

Что интересно, Зеленский не задекларировал свою кипрскую офшорку Green Family LTD, которая владеет масштабным кинобизнесом в России. Этот факт, напомним, вызвал большой скандал - ведь раньше Зеленский утверждал, что с 2014 года закрыл свой бизнес в РФ.

После скандала артист заявил, что намерен выйти из числа учредителей этой кипрской компании, но. по состоянию на 2017 год, когда и заполнялась декларация, он ею еще владел. А потому она должна была быть внесена.

Кроме того в собственности у четы Зеленских - несколько украинских компаний, связанных с "Кварталом". А у самого артиста - ряд изобретений и патентов, правда, каких именно - не указано.

За 2017 года артист задекларировал почти 8 миллионов гривень дохода. Сюда входят поступления от передач и концертов, а также сдача в аренду зарубежной недвижимости - видимо, речь о той самой лондонской квартире.

На счетах у семьи Зеленских - около 750 тысяч долларов и полтора миллиона в гривне. Супруги пользуются услугами "Привата" и "ОТП-банка".

Программа Зеленского

Из декларации о доходах видно, что кандидат в президенты от "Квартала" - богатый человек. Разумеется, его нельзя назвать олигархом. Но желание обезопасить бизнес от давления государства в его программе чувствуется.

К сожалению, этого документа нет на предвыборном сайте Зеленского. Программу раздали нескольким журналистам после выхода шоумена из ЦИК - уже в качестве кандидата в президенты.

Вот основные ее тезисы.

В случае своей победы в первую очередь Зеленский планирует заняться разработкой законопроекта "О народовластии" - механизме проведения референдумов, затем - законопроектов об импичменте президента, увольнении депутатов, а также о лишении неприкосновенности главы государства, парламентариев и судей.

Этот пункт перекликается с программой Тимошенко, которая также объявила о переучреждении системы власти после своей гипотетической победы.

Отдельно комик остановился на ситуации в силовых ведомствах. Он считает, что СБУ не должна заниматься экономическими преступлениями, а правоохранительные органы — экономическим давлением на бизнес. Первая часть звучит предельно конкретно, а вторая пока выглядит как благое пожелание.

Помимо этого Зеленский хочет ввести одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса, то есть когда доходы легализуются, но налог с них не уплачивается.

Также Зеленский обещает добиться роста зарплат бойцам ВСУ до уровня стандартов НАТО. Да и вообще говорит, что нужно двигаться в альянс.

"Движение Украины в НАТО и другие объединения по безопасности - залог нашей безопасности, в которую я верю, оно должно получить подтверждение через всеукраинский референдум", - отметил Зеленский.

Правда, в декабре он говорил совсем другое. "Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным", - заявлял комик в декабрьском интервью Дмитрию Гордону.

Судя по всему, НАТО - это обязательная мантра тех кандидатов, которые хотят понравиться Западу.

Что же до социалки, то здесь Зеленский изобрел "экономический паспорт украинца".

"Необходимо внедрить экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал", - говорится в предвыборной программе.

Потенциальный кандидат на пост главы государства намерен обеспечить всех граждан доступом к скоростному интернету. А также внедрить голосование на выборах он-лайн.

Также Владимир Зеленский отметил, что баллотируется только на один срок - на второй не будет.

В целом программа выдержана в традиционном духе "за все хорошее против всего плохого" с модно-молодежными элементами. Единственный неожиданный в ней пункт - курс на движение НАТО, что противоречит не только ранее сделанным Зеленским заявлениям, но и его публичному образу политика, который намерен принести мир в стране путем переговоров "хоть с чертом лысым" (то есть, с Россией).

Понятно, что НАТО и переговоры с Россией о мире вещи несовместимые. То есть тут нужно будет подкорректировать либо образ, либо программу, либо просто надеятся на то, что избирателя не обратят внимание на это противоречие.