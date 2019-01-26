После прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale в Бразилии по меньшей мере 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные спасатели.

Авария произошла в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс. Точное количество жертв и детали инцидента пока неизвестны. В заявлении пожарной команды говорится, что в результате разрушения плотины на жилые дома обрушились потоки грязи, десятки людей оказались в ловушке.

В компании Vale заявили, что в административных зданиях, которых накрыли потоки грязи и воды, находились работники.

По сообщениям властей, вода и грязь достигли местной общины Вила Фортек, недалеко от города Брумадинью.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Страна", 85 деревень Мьянмы ушли под воду из-за прорыва плотины. Эвакуировано 63 000 человек.

Мы писали, что в Калифорнии объявили немедленную эвакуацию из-за разрушения плотины.